Fenerbahçeliler Derneğinden Başkan Kayda'ya forma hediyesi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Fenerbahçeli olan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya, üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı forma hediye etti.