Fenerbahçeliler Derneğinden Başkan Kayda'ya forma hediyesi
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Fenerbahçeliler Derneğinden Başkan Kayda'ya forma hediyesi

Fenerbahçeliler Derneğinden Başkan Kayda'ya forma hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa'nın Salihli ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Fenerbahçeli olan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya, üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı forma hediye etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Fenerbahçeli olan Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya, üzerinde isminin yazılı olduğu 45 numaralı forma hediye etti.

Geçtiğimiz hafta olağan genel kurulunu gerçekleştiren Seçkin Meriçeli Başkanlığı'ndaki Salihli Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, görev dağılımı yaptıktan sonra ilk ziyaretini Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya gerçekleştirdi.

Ziyarette yönetim kurulu üyelerini tanıtan Dernek başkanı Meriçeli, Başkan Kayda'ya günün anısına üzerinde kendi ismi yazan yeni sezon Fenerbahçe formasını hediye etti.

Dernek Başkanı Çelik ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Başkan Kayda, Salihli Fenerbahçeliler Derneğine çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Fenerbahçeliler Derneğinden Başkan Kayda'ya forma hediyesi
Fenerbahçeliler Derneğinden Başkan Kayda'ya forma hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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