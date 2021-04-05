Fenerbahçeli yöneticilerden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaret

Fenerbahçeli bazı yöneticiler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Fenerbahçeli bazı yöneticiler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette genel sekreter Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu ve Metin Sipahioğlu'nun bulunduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli yöneticilerin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya Atatürk'ün silüetinin, Türk bayrağının ve Fenerbahçe ambleminin yer aldığı bir tablo hediye ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür