Fenerbahçeli yöneticilerden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaret
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Fenerbahçeli yöneticilerden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaret

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Fenerbahçeli yöneticilerden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaret

Fenerbahçeli bazı yöneticiler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

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Fenerbahçeli bazı yöneticiler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette genel sekreter Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu ve Metin Sipahioğlu'nun bulunduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli yöneticilerin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya Atatürk'ün silüetinin, Türk bayrağının ve Fenerbahçe ambleminin yer aldığı bir tablo hediye ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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