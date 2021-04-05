Fenerbahçeli yöneticilerden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaret
Fenerbahçeli bazı yöneticiler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçeli bazı yöneticiler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette genel sekreter Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu ve Metin Sipahioğlu'nun bulunduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli yöneticilerin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya Atatürk'ün silüetinin, Türk bayrağının ve Fenerbahçe ambleminin yer aldığı bir tablo hediye ettiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür