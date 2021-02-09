Fenerbahçeli yöneticilerden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçeli yöneticilerden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a ziyaret

09.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:14
Fenerbahçeli yöneticilerden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a makamında ziyarette bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a makamında ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş ile Sertaç Komsuoğlu, başsavcı Şaban Yılmaz'a isminin yazılı olduğu futbol ve basketbol takımı formalarını hediye etti.

Formaların numaraları ise Yılmaz'ın memleketi Rize'nin ve görev yaptığı İstanbul'un plakaları 53 ve 34 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Selami Şahin Erol Büyükburç Neslihan Atagül
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Metal İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçeli yöneticilerden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a ziyaret - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 21:15:35. #1.15#
title