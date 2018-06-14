Fenerbahçeli Yönetici Erol Bilecik, "Aykut Kocaman'ı Kovabilirsiniz" Paylaşımını Beğendi

Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'in sosyal medya hesabından bir takipçinin "Bayram hediyesi olarak Aykut Kocaman'ı kovabilirsiniz" şeklindeki yorumu beğenmesi twitter'da büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından yönetim kurulu üyesi olan TÜSİAD başkanı Erol Bilecik'in twitter hesabından yaptığı bir beğeni twitter'da gündeme oturdu.

Bilecik, bir takipçisinin "Bayram hediyesi olarak Aykut Kocaman'ı kovabilirsiniz" şeklindeki yorumu beğenince sosyal medyada yankı uyandıran bu hareketin ardından Erol Bilecik bir açıklama yaptı ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini açıkladı.

"YANLIŞ ANLAŞILMAYA SEBEBİYET VERDİM"

Erol Bilecik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Takipçilerimin bayram tebriklerini beğenirken bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğimi gördüm. Sehven yaptığım bir beğeninin takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin yorumum olarak algılandığını fark ettim. Beğenimin maksadı yalnızca bir bayram tebriğine yanıt vermektir.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (11)

  • YALÇIN KARA:
    Bence de en güzel bayram hediyesi olur. Zaten aykytla devam ederse ali koça da yazıklar olsun.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • AYNEN:
    Aykut hocanin basarili olacagina inaniyorum biz taraftarlarida arkasinda hissetsin kimse tutamaz onu inanin
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • TUNÇ06:
    Kocaman adam görmüyormu okumuşluğu yok mu tepki gelince yanlış anlaşma oldu diye kıvırın .yönetici olabilirsin de bir Aykut gibi olamazsınız .
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.