Fenerbahçeli yelkenciler, Portekiz'de olimpiyat kotası için mücadele edecek
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Fenerbahçeli yelkenciler, Portekiz'de olimpiyat kotası için mücadele edecek

02.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:01
Fenerbahçeli yelkenciler, Portekiz'de olimpiyat kotası için mücadele edecek

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nda 4 sporcu, 5-13 Mart'ta Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verecek.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nda 4 sporcu, 5-13 Mart'ta Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 470 sınıfı yelkencileri Simay Aslan-Ceyla Yurtseven ile Deniz Saltık-Lalin Taşa çiftinin, Vilamoura'da organize edilecek şampiyonada olimpiyat kotası almaya çalışacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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