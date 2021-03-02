Fenerbahçeli yelkenciler, Portekiz'de olimpiyat kotası için mücadele edecek

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nda 4 sporcu, 5-13 Mart'ta Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verecek.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nda 4 sporcu, 5-13 Mart'ta Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 470 sınıfı yelkencileri Simay Aslan-Ceyla Yurtseven ile Deniz Saltık-Lalin Taşa çiftinin, Vilamoura'da organize edilecek şampiyonada olimpiyat kotası almaya çalışacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan