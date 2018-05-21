Fenerbahçeli Volkan Demirel, Kaçan Şampiyonluk Sonrası Kahroldu
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, kaçan şampiyonluğun ardından büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.
Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, sezonun kupasız kapatılması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Volkan Demirel, "Bu durum bize hiç yakışmadı. Taraftar tepkisinde belki haklı ama bu durum biz futbolcuları sürekli strese soktu" dedi.
Sarı-lacivertli kaleci Volkan Demirel, sözleşmesinin bittiğini söyleyerek, "Kongre sonrası seçilecek yönetimden çağrı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
VOLKAN DEMİREL VE HASAN ALİ TEPKİ GÖRDÜ
Bu arada Fenerbahçe taraftarları Atiker Konyaspor maçı öncesinde takımı ve ardından kaptan Volkan Demirel'i tribüne çağırdı. Daha sonra "Taraftarı suçlamak ne kadar kolay" diye tempo tuttu. Ardın Obradovic ve Jan Vesely tezahüratı yapıldı.
Bursaspor maçı sonrası "İç sahadaki kayıplar olmasaydı şampiyon olurduk diyen" Hasan Ali ve Volkan Demirel'e tribünlerde tepki vardı. Tribünler iki futbolcuyu tribüne çağırdıktan sonra "Taraftarı suçlamak ne kadar kolay" diye bağırıldı. Soldado ve Valbuena'ya destek olan taraftarlar Obradovic tezahüratlarıyla Kadıköy'ü inletti.
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2 BİTİRDİKLERİNE DUA ETSİNLER. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yediği son 10 golün 7 'sinde topa hamle bile yapmadı volki efendiCevap Yaz Yayından Kaldır
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uzaktan yazmak kolay birde yanyana gelip bu lafları yüzüne söyleğebilecek cesareti olan varmı acabaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aziz yildirimin torpillisi akhisar maçında yidiği golleri gördunzm hangi kaleci böyle hatalar yapar. Finale kadar çıkmissin insan biraz kendini yırtar parçalar göz döner o kupayi kazanirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Uzulme iyen 4''cu yildiziniz yukleniyor. . . . . . ''. ''. ''. ''''Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır