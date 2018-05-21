Fenerbahçeli Volkan Demirel, Kaçan Şampiyonluk Sonrası Kahroldu

Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, sezonun kupasız kapatılması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Volkan Demirel, "Bu durum bize hiç yakışmadı. Taraftar tepkisinde belki haklı ama bu durum biz futbolcuları sürekli strese soktu" dedi.

Sarı-lacivertli kaleci Volkan Demirel, sözleşmesinin bittiğini söyleyerek, "Kongre sonrası seçilecek yönetimden çağrı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL VE HASAN ALİ TEPKİ GÖRDÜ

Bu arada Fenerbahçe taraftarları Atiker Konyaspor maçı öncesinde takımı ve ardından kaptan Volkan Demirel'i tribüne çağırdı. Daha sonra "Taraftarı suçlamak ne kadar kolay" diye tempo tuttu. Ardın Obradovic ve Jan Vesely tezahüratı yapıldı.

Bursaspor maçı sonrası "İç sahadaki kayıplar olmasaydı şampiyon olurduk diyen" Hasan Ali ve Volkan Demirel'e tribünlerde tepki vardı. Tribünler iki futbolcuyu tribüne çağırdıktan sonra "Taraftarı suçlamak ne kadar kolay" diye bağırıldı. Soldado ve Valbuena'ya destek olan taraftarlar Obradovic tezahüratlarıyla Kadıköy'ü inletti.