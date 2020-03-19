SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçeli voleybolcu Wouter Ter Maat: "Kız arkadaşım karantinada" - Spor
İstanbul, Türkiye, Spor

Fenerbahçeli voleybolcu Wouter Ter Maat: "Kız arkadaşım karantinada"

Wouter Ter Maat, İstanbul'da yaşamın çok sakinleştiğini belirterek, "İstanbul sokakları çok sessiz ve sakin.

19.03.2020 08:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:57
Fenerbahçeli voleybolcu Wouter Ter Maat:

Wouter Ter Maat, İstanbul'da yaşamın çok sakinleştiğini belirterek, "İstanbul sokakları çok sessiz ve sakin. Çok ilginç bir durum. Sokaktakiler maske takıyorlar. Pazartesi akşamı sürekli yemek yediğim bir restorana gittim ve kapalıydı." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DEVAM EDERLER"

Devam eden ligler ile ilgili görüşünü paylaşan Ter Maat, "Çok garip. Geçen sezon şampiyonluk maçını dopdolu tribünler önünde oynadım. Şimdi ise tribünler bomboş. Türkiye'de futbol devam ettiği sürece diğer tüm sporlar devam edecektir. Dürüst olmak gerekirse, ligleri daha fazla devam ettirebileceklerini düşünemiyorum. Bu hafta sonu ligleri oynattılar ama devam edemezler. Durum nereye gidecek bilemiyoruz." dedi.

"DURMAK ZORUNDA KALACAKLAR"

Türkiye'deki durumun 'benzersiz' olduğunu ifade eden 28 yaşındaki Hollandalı voleybolcu, "Dünyadaki tüm ligler durdu. Bazı ülkelerde sezonu bile bitirdiler ama biz hala devam ediyoruz. Bu çok garip. Zannediyorum, bir tür Türk inadı. Ancak, bir yerde durmak zorunda kalacaklar." diyerek sözlerini sürdürdü.

Tuncay Şanlı'nın Stoke City'deki tüm golleri;

"EVİME DÖNEMEM DİYE KORKUYORUM"

Liglerin iptal edilmesiyle birlikte evine dönmek istediğini belirten Ter Maat, "Spor zaten seyirciyle güzel. Seyircisiz oynamanın bir anlamı yok. Eğer, sezonu ertelerseler bulduğum ilk uçakla Hollanda'ya döneceğim. Kız arkadaşım şu an evde karantinada. Sürekli olarak evde yalnız. Evime gitmek istiyorum. İşler Türkiye'de de kontrolden çıkar ve evime dönemem diye korkuyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı. (Sporx)

Kaynak: Hürriyet

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin'den sevindirici haber var! 4 ay sonra bir ilk yaşandı Spor
Çin'den sevindirici haber var! 4 ay sonra bir ilk yaşandı
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Spor
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı Spor
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Spor
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Spor
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı Spor
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Mehmet Ersoy Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Rita Wilson Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Mart Türk Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Fenerbahçeli voleybolcu Wouter Ter Maat: "Kız arkadaşım karantinada" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 09:28:20. #1.15#
title