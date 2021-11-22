Fenerbahçeli voleybolcu Mousavi'nin ayağında kırık tespit edildi - Haberler Spor
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Fenerbahçeli voleybolcu Mousavi'nin ayağında kırık tespit edildi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Fenerbahçeli voleybolcu Mousavi'nin ayağında kırık tespit edildi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın İranlı oyuncusu Seyed Mohammad Mousavi'nin ayağında kırık tespit edildi.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın İranlı oyuncusu Seyed Mohammad Mousavi'nin ayağında kırık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İranlı voleybolcunun, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün deplasmanda Yeni Kızıltepespor ile oynanan maçta sakatlandığı belirtilerek, "Sporcumuzun maç sonrası yapılan muayene ve tetkikleri sonucu sağ ayak kemiğinde kırık tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. Sporcumuz Seyed Mousavi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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