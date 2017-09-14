Fenerbahçeli Valbuena, Sosyal Medya Hesabını Kapattı

Sosyal medya hesabından yaptığı beğeninin ardından Fenerbahçe tarafından uyarılan Mathieu Valbuena, bu krizin ardından hesabını kapattı. Fransız yıldızın, sosyal medya hesaplarını kendisi değil, bir gönüllünün yürüttüğü öğrenilirken, beğeni olayına çok sinirlenen Valbuena'nın bu yüzden böyle bir karar aldığı belirtildi.

OYUNUN ÇOK DURMASINDAN ŞİKAYET ETTİ

Deneyimli oyuncunun ayrıca Türkiye'de oyunun çok durmasından şikayetçi olduğu ve bu durumla ilgili olarak arkadaşlarına dert yandığı bildirildi.