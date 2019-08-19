Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

- Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdiİSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi.

19.08.2019 19:47
Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

- Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi.
Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar yeni sezonda oynanacak Fenerbahçe'nin ilk maçında erkenden tribünleri doldurmaya başladı.

Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.