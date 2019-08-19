Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
- Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdiİSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi.
- Fenerbahçeli tardaftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi.
Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar yeni sezonda oynanacak Fenerbahçe'nin ilk maçında erkenden tribünleri doldurmaya başladı.