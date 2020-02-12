12.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:44

Fenerbahçeli taraftarlardan TFF'ye protesto

Yücel Aslan: Alanyaspor karşılaşmasında artık bizler için Fenerbahçemizin hakkının yenmiş olduğu bardağı taşıran son nokta oldu

"TFF ile MHK'yi bütün bireyleri ile istifaya davet ediyoruz"

"Bundan sonra kalan maçlarda Fenerbahçemizin haklarının yenmemesi konusunda takipçisi olacağız"

"Fenerbahçe'nin 12'nci gücü olarak her zaman Fenerbahçemizin yanındayız"

'Futbol oyun kuralları ve fair-play çerçevesi içerisinde hiçbir şeye gebe vermeden, hiçbir provokatörün çomak sokmasına izin vermeden sadece Fenerbahçe'nin TFF ve MHK'nin yapmış olduğu hatalara ve haksızlıklara karşı tepkimizi dile getireceğiz'

Mustafa AKIN/ İstanbul,(DHA) - Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya davet etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbul'un farklı noktalarından kaldırdıkları otobüsler ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan binası önünde protesto gerçekleştirdi. Son dönemlerde yaşanan hakem hataları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine tepkiler gösteren sarı-lacivertli 500 kadar taraftar, TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve MHK'yi istifaya davet etti. TFF binası önünde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, Genç FB Taraftar Grubu lideri Yücel Aslan'ın açıklamasının ardından taraftarlar olaysız bir şekilde dağıldı.

'FUTBOL OYUN KURALLARI VE FAİR-PLAY ÇERÇEVESİ İÇERİSİNDE HİÇBİR ŞEYE GEBE VERMEDEN, HİÇBİR PROVOKATÖRÜN ÇOMAK SOKMASINA İZİN VERMEDEN SADECE FENERBAHÇE'NİN TFF VE MHK'NİN YAPMIŞ OLDUĞU HATALARA VE HAKSIZLIKLARA KARŞI TEPKİMİZİ DİLE GETİRECEĞİZ'

Ülkemizde son dönemde yaşanan olaylarda şehit olanlara rahmet dileyerek sözlerine başlayan Yücel Aslan, "Sezon başından beri yaşamış olduğumuz Fenerbahçemizin haklı haykırışını, seslenişini bu şekilde yapılan haksızlıkları dile getirdik. Neydi bunlar, Fenerbahçe'ye yönelik saha içindeki hakem hataları, VAR'ın bir hafta uygulanıp ertesi hafta Fenerbahçe aleyhine uygulanmaması. Verilen penaltını tekrarlanmaması. Hakemlerin, kalecilerin yaşadığı pozisyonla ilgili 2 haftada Fenerbahçe aleyhinde farklı karar vermesi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçemizin yapmış olduğu limit artırımının önüne geçilmesi, transfer yasağının kısıtlanması. Bütün bu haksızlıklar Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve yöneticiler nezdinde söylendi, dile getirildi. Biz taraftar grupları olarak da sosyal medya hesaplarımızda yazdık, çizdik. Geldiğimiz noktada ise son oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında artık bizler için Fenerbahçemizin hakkının yenmiş olduğu bardağı taşıran son nokta oldu. Bu vesileyle taraftarlar olarak TFF binası önünde toplandık ve TFF ile MHK'yi bütün bireyleri ile istifaya davet ediyoruz. Dolayısıyla bundan sonra kalan maçlarda Fenerbahçemizin haklarının yenmemesi için konunun takipçisi olacağız. Futbol oyun kuralları ve fair-play çerçevesi içerisinde hiçbir şeye gebe vermeden, hiçbir provokatörün çomak sokmasına izin vermeden sadece Fenerbahçe'nin TFF ve MHK'nin yapmış olduğu hatalara ve haksızlıklara karşı tepkimizi dile getireceğiz. Biz Fenerbahçe'nin 12'nci gücü olarak her zaman Fenerbahçemizin yanındayız. Bu doğrultuda şunu da söylemek istiyorum Fenerbahçe'nin ileri gelenleri, camianın büyükleri, eski başkanları, eski futbolcular, sporcuları, iş adamları ben sen kavgasını ve kıskançlığı bırakıp şu anki mevcut yönetimin işidir o konuşsun dememek lazım. Gün Fenerbahçe'ye sahip çıkma günüdür. 30 milyon Fenerbahçeli ile topyekun hakkımızı savunma günüdür. Herkes TFF'yi ve MHK'yi istifaya davet etmelidir. Onun için bütün Fenerbahçelilere, camiaya söylüyorum işin içindeyken diyorlar ki biz Fenerbahçeliyiz. Ayrıldıktan sonra da Fenerbahçemizin haklarını savunuruz. Burun Fenerbahçemizin haklarını şimdi savunma günüdür kimse kimseyi yalnız bırakmasın. Fenerbahçe topyekun birlik içinde haklarını arasın" dedi.

Kaynak: DHA

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