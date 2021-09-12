SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan maç sonrasında hakemlere sert tepki - Haberler
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SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan maç sonrasında hakemlere sert tepki

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçeli taraftarlardan maç sonrasında hakemlere sert tepkiSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçeli taraftarlar, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında hakemlere sert tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlardan maç sonrasında hakemlere sert tepki

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçeli taraftarlar, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında hakemlere sert tepki gösterdi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbaçe, evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında stat dışında toplanan taraftarlar, hakemlere sert tepki gösterdi. 'Futbolun katili Türk hakemleri' tezahüratında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik açıklamalarda bulunurken de tepkilerini sürdürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarda bulunmasını ve bugünkü hakem performansı hakkında konuşmasını isteyen taraftarlar, daha sonra güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile uzaklaştırıldı. Başkan Ali Koç ise stattan çıktıktan sonra otopark alanına yönelerek bir açıklama yapmadı.

SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan maç sonrasında hakemlere sert tepki

SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan maç sonrasında hakemlere sert tepki

SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan maç sonrasında hakemlere sert tepki

SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan maç sonrasında hakemlere sert tepki
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Haber: SPOR Fenerbahçeli taraftarlardan maç sonrasında hakemlere sert tepki - Haberler
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