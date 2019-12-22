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Fenerbahçeli taraftarlardan davullu zurnalı kutlama

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, galibiyeti stat çevresinde davul-zurna eşliğinde kutladı.

22.12.2019 21:23 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:28
Fenerbahçeli taraftarlardan davullu zurnalı kutlama

'nin sahasında 'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, galibiyeti stat çevresinde davul-zurna eşliğinde kutladı.


Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Puanını 28'e yükselten sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısının bitmesine bir maç kala zirve ile arasındaki puan farkını da korumuş oldu. Alınan bu galibiyet, Fenerbahçeli taraftarları da mutlu etti. Sarı-lacivertli futbolseverler, son düdüğün çalmasıyla birlikte galibiyeti davul zurna eşliğine stat etrafında marşlar söyleyerek kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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