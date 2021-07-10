Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi
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Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlardan antrenmana yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı Topuk Yaylası'na akın etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı Topuk Yaylası'na akın etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını izlemek için tesise akın etti. Antrenmanın başlangıcında dışarıdan tezahüratlarda bulunan taraftarlar daha sonra çalışmaların yapıldığı saha kenarına alındı. Fenerbahçeli futbolculara tezahüratlarıyla destek veren sarı-lacivertli taraftarların yanına Teknik Direktör Vitor Pereira gelerek formaları imzaladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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