Fenerbahçeli Taraftarlara Kayısı İkram Edildi

Spor Toto Süper Ligin 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına Fenerbahçe'yi izlemek için gelen sarı-lacivertli taraftarlara statta kayısı ikram edildi.

Fenerbahçeli Taraftarlara Kayısı İkram Edildi

Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına Fenerbahçe'yi izlemek için gelen sarı-lacivertli taraftarlara statta kayısı ikram edildi.

Spor Toto Süper Ligin 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, dün akşam sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Bu zorlu mücadele iki camia için de centilmenlik havasında geçti.

2 BİN FENERBAHÇE TARAFTARINA KAYISI İKRAM EDİLDİ

Malatya Ticaret Borsası tarafından Malatya Stadyumunda karşılaşmayı takip eden yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarına kayısı ikram edildi.

Malatya kayısısının tanıtımı ve Malatyalıların ne kadar misafirperver olduklarını göstermek adına küçük ambalajlar halinde dağıtılan kayısıları sarı-lacivertli taraftarların da çok sevdiği gözlendi.

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