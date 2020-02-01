Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara mektup yazdı

01.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 00:00

Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçta tribünlerde yer alamayacak Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli futbolculara duygularını yazdıkları mektupla dile getirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, farklı dillerde kendileri için yazılan mektupları okuyan Fenerbahçeli futbolcular, duygusal anlar yaşadı.

Serdar Aziz, Harun Tekin, Altay Bayındır, Mevlüt Erdinç, Simon Falette ve Mauricio Isla, taraftarların desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirtirken; yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş ile idari menajer Volkan Ballı da taraftarlara bu anlamlı davranışları için teşekkür etti.

Kaynak: AA