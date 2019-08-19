Fenerbahçeli taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi.

19.08.2019 18:45
Fenerbahçeli taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi. Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar yeni sezonda oynanacak Fenerbahçe'nin ilk maçında erkenden tribünleri doldurmaya başladı.
(Ozan Buğra Koşar - Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et