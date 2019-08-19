Fenerbahçeli taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi
Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Gazişehir Gaziantep maçına yoğun ilgi gösterdi. Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar yeni sezonda oynanacak Fenerbahçe'nin ilk maçında erkenden tribünleri doldurmaya başladı.
(Ozan Buğra Koşar - Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş/İHA)