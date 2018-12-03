Fenerbahçeli Taraftarlar, Maç Sonunda Ersun Yanal Tezahüratında Bulundu

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 44'te Roman Neustadter ve 45+3. dakikada Özgür Çek kendi kalesine atarken, Kasımpaşa'nın gollerini 22 ve 54'te Mbaye Diagne kaydetti.

MAÇ SONUNDA ERSUN YANAL TEZAHÜRATI

Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmanın son düdüğünün ardından eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçe, 14 hafta sonunda 14 puanla 15. sırada yer alıyor.