Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı

02.11.2019 12:50

Fenerbahçeli taraftarlar, geçen sezon Galatasaray'la deplasmanda oynanan derbi öncesi tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'i andı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koray Şener'in ölümünün birinci yıl dönümünde Ülker Stadı'nda düzenlenen anma töreninde, Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (1907 UNIFEB) üyelerinin Şener'in kombine biletinin bulunduğu koltuğa çelenk ve karanfil bıraktığı ifade edildi.

Törenin ardından Kocaeli'ye hareket eden taraftarların, burada Koray Şener Kütüphanesi'nin açılışına katılacağı ve daha sonra Şener'in kabrini ziyaret edecekleri kaydedildi.

Sarı-lacivertli taraftar Koray Şener, geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 2 Kasım 2018'de Türk Telekom Stadı'nda yapılan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA