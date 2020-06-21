Fenerbahçeli taraftarlar Kasımpaşa maçı öncesinde yöneticilere çiçek verdi Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 18: 30'da başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları maçın oynanacağı stadyuma geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, mücadelenin öncesinde stat önüne gelerek sarı-lacivertli yöneticileri bekledi. Fenerbahçeli yöneticilerden Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danabaş ve Metin Sipahioğlu'na çiçek veren taraftarlar, Kasımpaşa mücadelesinde başarılar dilediler.

Kaynak: DHA