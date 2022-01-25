Fenerbahçeli taraftarlar kan verdi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Fenerbahçeli taraftarlar kar yağışına aldırış etmeden Kızılay'ın kan bağış kampanyasına destek verdi.

Zonguldak Fenerbahçe Taraftarlar Derneği tarafından azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla güzel sanatlar galerisinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya Zonguldak Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Turgut Papila ve sarı-lacivertli taraftarlar katıldı. Ardından taraftarlar testlerden geçerek uygun bulunanlar kan verdi. Kan bağışı yapan taraftarlara Kızılay tarafından tatlı ve soda ikramında bulunuldu.

Zonguldak Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Turgut Papila, "Bu ihtiyaç, herkesin kan bağışı yapması gerek. Çünkü hastanelerde hastalarımıza kan lazım olduğu zaman ilk koşan Kızılay'dır. Kızılay'ın kan ihtiyacını toplumun her kesiminin karşılanması gerek. Kızılay'a yardımcı olmamız gerekiyor. Biz de Fenerbahçeliler olarak kan verelim dedik. Arkadaşlarımıza söyledik. Fenerbahçe olması sevindirir bizi ama herkes versin. Bunun Trabzonlu'su, Galatasaraylı'sı, Fenerbahçeli'si yok. Bugün bana değil herkese lazım olacak" dedi. - ZONGULDAK

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