Fenerbahçeli Taraftarlar, İsmail Köybaşı'nı Islıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 53. dakikasında Fenerbahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman tarafından Şener Özbayraklı'nın yerine oyuna alınan İsmail Köybaşı, oyuna girdikten sonra tribünlerin tepkisini aldı.

Fenerbahçe'nin 2-0 üstün olduğu dakikalarda Köybaşı topu her aldığında taraftar tarafından ıslıklandı. İsmail'in maç sonunda üzgün olduğu gözlerden kaçmadı.

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