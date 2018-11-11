Fenerbahçeli Taraftarlar, İsmail Köybaşı'nı Islıkladı

Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında Fenerbahçe'nin, Ülker Stadında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında oyuna giren İsmail Köybaşı taraftarlardan tepki gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 53. dakikasında Fenerbahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman tarafından Şener Özbayraklı'nın yerine oyuna alınan İsmail Köybaşı, oyuna girdikten sonra tribünlerin tepkisini aldı.

Fenerbahçe'nin 2-0 üstün olduğu dakikalarda Köybaşı topu her aldığında taraftar tarafından ıslıklandı. İsmail'in maç sonunda üzgün olduğu gözlerden kaçmadı.

(Skor)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.