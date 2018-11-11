Fenerbahçeli Taraftarlar, İsmail Köybaşı'nı Islıkladı
Spor Toto Süper Ligin 12. haftasında Fenerbahçe'nin, Ülker Stadında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında oyuna giren İsmail Köybaşı taraftarlardan tepki gördü.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 53. dakikasında Fenerbahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman tarafından Şener Özbayraklı'nın yerine oyuna alınan İsmail Köybaşı, oyuna girdikten sonra tribünlerin tepkisini aldı.
Fenerbahçe'nin 2-0 üstün olduğu dakikalarda Köybaşı topu her aldığında taraftar tarafından ıslıklandı. İsmail'in maç sonunda üzgün olduğu gözlerden kaçmadı.
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