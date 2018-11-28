Fenerbahçeli Taraftarlar, Ersun Yanal İçin Samandıra'da Toplandı

Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal için Samandıra'da toplandı. Sosyal medyada #SamandıradaYanalım etiketi ile örgütlenen sarı-lacivertli taraftarlar soğuk ve yağmurlu havaya rağmen akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesislerinin önünde toplandı.

Yaklaşık 50-60 kişilik bir grup, Ersun Yanal için tezahüratlarda bulunurken, tecrübeli teknik adamı takımın başında görmek istediklerini dile getirdiler.