Fenerbahçeli Taraftarlar, Ersun Yanal İçin Samandıra'da Toplandı
Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de bir grup taraftar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi için Samandıra'da toplanarak yönetime çağrıda bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal için Samandıra'da toplandı. Sosyal medyada #SamandıradaYanalım etiketi ile örgütlenen sarı-lacivertli taraftarlar soğuk ve yağmurlu havaya rağmen akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesislerinin önünde toplandı.
Yaklaşık 50-60 kişilik bir grup, Ersun Yanal için tezahüratlarda bulunurken, tecrübeli teknik adamı takımın başında görmek istediklerini dile getirdiler.
YORUMLAR (8)
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Ben cocu olmak ben istanbul yaşamak burda mutlu olmak dolgun maaş almak ben febe aileden olmak . Ben olmak tekrar febe teknik traktör habere bakmak çok kızmak siz Türkler nasıl dersiniz şöyle Yaslı kurt ölmeden çakal ulumaz. Ben burda olmak febeyi ikinci yarı ligden tutmak şans istemek . Febe büyük takım olmak geşeyi 6.0 yenmek hep bununla övünmek ben büyük olduğunu anlamak . Tekrar görüşmek için sabırsızlıkla beklemek imza cocu.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırBAYKAL: Bunu yazıp bir üniversite tezi gibi hıhıhı diye mal mal etrafta gezinip hava atıyorsundur kessin saçmalamakta başarılarYayından Kaldır
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TÜP TE KULLANMIYORUM MALUM KANALLARIDA İZLEMİYORUM BOYKOT??? KARŞI TAKIMIN SPONSORU KİMLERSE ARTIK O FİRMALARLADA İŞİM OLMAYACAK???Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tekrar Cocu gelsinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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protestoyla bu işin yolu kapandı benceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır