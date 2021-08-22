Fenerbahçeli taraftarlar Ereğli'de geleneksel kahvaltı etkinliğinde buluştu
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Fenerbahçeli taraftarlar Ereğli'de geleneksel kahvaltı etkinliğinde buluştu

Fenerbahçeli taraftarlar Ereğli'de geleneksel kahvaltı etkinliğinde buluştu
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Karadeniz Ereğli Fenerbahçeli Taraftarlar Derneği'nce geleneksel kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Karadeniz Ereğli Fenerbahçeli Taraftarlar Derneği'nce geleneksel kahvaltı etkinliği düzenlendi.

İlçede özel bir iş yerinde düzenlenen etkinliğe, Dernek Başkanı Serdar Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve sarı lacivertli taraftarlar katıldı.

Özbek, yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri etkinliği salgın nedeniyle uzun süredir yapamadıklarını belirterek, yeniden bir araya geldikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın taraftar dernekleri başkanları da etkinlikte yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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