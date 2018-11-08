Fenerbahçeli Taraftarlar, Derbi Maçta Hayatını Kaybeden Koray Şener İçin Koreografi Açtı
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Koray Şener için özel bir koreografi açtı. Fenerbahçe taraftarının koreografisinde, "Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın." mesajı yer aldı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener unutulmadı. Statta bulunan taraftarlar Koray Şener için siyah giyerken, bir de koreografi hazırladı.
Okul açık tribününde bulunan taraftarlar, Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı ve melek tasviri yapılan koreografide, "Biz seninle öldük sen bizimle yaşayacaksın" yazılı pankart açtı. Maraton tribününde ise "Sonsuza dek bizimlesin cennette yalnız değilsin" pankartı ile Koray Şener'in fotoğrafı yer aldı.
YORUMLAR (3)
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Helal sana filozofCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu Fenerden birşey olmazCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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FENERBAHCE BÜYÜK LİDER ATATÜRK İLKELERİNE DEVRİMLERİNE BAGLI BÜYÜK BİR MEDENİYET DEV BİR CUMHURİYETTİR DİĞERLERİ SADECE SPOR KULÜBÜ VEDE TEFERRUATTIRCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır