Fenerbahçeli Taraftarlar, Derbi Maçta Hayatını Kaybeden Koray Şener İçin Koreografi Açtı

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Koray Şener için özel bir koreografi açtı. Fenerbahçe taraftarının koreografisinde, "Biz seninle öldük, sen bizimle yaşayacaksın." mesajı yer aldı.

Fenerbahçeli Taraftarlar, Derbi Maçta Hayatını Kaybeden Koray Şener İçin Koreografi Açtı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Koray Şener unutulmadı. Statta bulunan taraftarlar Koray Şener için siyah giyerken, bir de koreografi hazırladı.

Okul açık tribününde bulunan taraftarlar, Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı ve melek tasviri yapılan koreografide, "Biz seninle öldük sen bizimle yaşayacaksın" yazılı pankart açtı. Maraton tribününde ise "Sonsuza dek bizimlesin cennette yalnız değilsin" pankartı ile Koray Şener'in fotoğrafı yer aldı.

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