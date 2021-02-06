Fenerbahçeli taraftardan Abdurrahim Albayrak'a saldırı girişimi
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin ardından sarı-kırmızılı kulübün 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, "Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler'in saldırı girişimine maruz kaldı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin ardından sarı-kırmızılı kulübün 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, "Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler'in saldırı girişimine maruz kaldı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklama yapmak için stadın önüne çıktı.
Albayrak, açıklama yapmaya hazırlanırken, sarı-lacivetli taraftar Okan Güler, "Buraya ne yüzle geldin." diyerek üzerine yürüdü.
Spor Şube ekipleri ile Albayrak'ın yakın korumasının müdahalesiyle saldırgan Okan Güler alandan uzaklaştırıldı.
Albayrak daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür