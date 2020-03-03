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Fenerbahçeli Simon Falette, hastaneye kaldırıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı.

03.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:54
Fenerbahçeli Simon Falette, hastaneye kaldırıldı

Ziraat yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - karşılaşmasında sarı lacivertli futbolcu Simon Falette, 6'ncı dakikada Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpıştı. Oyuna devam edemeyen Falette, önce sedye ile ambulansa, oradan da üst bağlarının koptuğu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: DHA

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