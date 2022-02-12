Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Serdar Dursun açıklaması

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne darbe alan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne darbe alan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir" denildi.

Fenerbahçe, milli oyuncunun detaylı tetkiklerinin devam ettiğini ve operasyon geçirmesinin planlandığını belirtti.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Serdar Dursun, Giresunspor, Fenerbahçe, Darbe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title