Fenerbahçeli Serdar Aziz, devre arası kampını değerlendirdi Açıklaması

11.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:10

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ve çalışmaların kendilerine katkı sağladığını bildirdi.

Serdar Aziz, sarı-lacivertli kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada devre arası kampını değerlendirdi.

Takım olarak yoğun bir şekilde hazırlık gerçekleştirdiklerini aktaran 29 yaşındaki milli oyuncu, "Bu yoğunluk pozitif anlamda bir yoğunluk. Kamp dönemi boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar bizlere pek çok katkı sağladı ve problemlerimizi çözme imkanı yakaladık. Hem taktiksel hem de kondisyon çalışmalarıyla ligin ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün takımın motive olduğunu söyleyen Serdar Aziz, teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde hedeflerine odaklandıklarını vurguladı.

Serdar Aziz, attığı kafa gollerinin hatırlatılması üzerine şunları aktardı:

"Benim görevim; her an hazır olmak ve hocamın bana görev vermesi halinde sahada en iyi performansımı gösterip, takımıma katkıda bulunmak. Sahadaki öncelikli görevim ise rakip atakları durdurmak, takımımın gol yemesini önlemek. Tüm bunların üzerine bir de skora katkı sağlarsam o zaman ayrı bir mutlu oluyorum tabii."

Beşiktaş ile oynadıkları derbide Hırvat oyuncu Domagoj Vida ile ceza alanı içinde girdikleri ikili mücadelenin çok konuşulduğunun hatırlatılması üzerine, o pozisyonda faulün kendisine yapıldığını iddia eden Serdar Aziz, şunları kaydetti:

"O pozisyonda önce Vida benim boynumu koluyla sarıyor. Benim reaksiyonum Vida'nın hareketinden sonra. Yani bir faul varsa onu ilk Vida başlatıyor. İlginç olan, kamerada açıkça görülmesine rağmen insanların bu pozisyonu Fenerbahçe aleyhine değerlendirmesi. Daha önce başka takımlarda oynarken de tartışmalı pozisyonlar yaşadım ancak Fenerbahçe forması giydiğim dönemde en ufak pozisyonda dahi insanların Fenerbahçe aleyhine bir şeyler araması garip geliyor bana."

Milli oyuncu, sezonun ilk yarısında beklenmedik puan kayıpları yaşadıklarını anlattı. Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyen Serdar Aziz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon Fenerbahçe'miz her zaman olması gerektiği gibi şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu yarışın içinde. Daha iyi bir performans ortaya koyup şampiyon olmak hepimizin en büyük hedefi. Çünkü camiamızın en büyük beklentisi bu ve bizler de bu beklentinin, koşulsuz desteğin farkındayız. Önümüzde bir de Türkiye Kupası var. İki kupayı da kazanmak camiamızı çok mutlu edecektir. Bu hedeflere kilitlendik. Taraftarımızın bizlere olan inancı ve desteği konusunda ise zaten söylenecek bir şey yok, mükemmeller. Ligin ilk yarısında en yüksek doluluk oranı bizim stadımızda. Bu da camiamızın şampiyonluk hedefine nasıl yoğunlaştığını gösteriyor. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk sevincini yaşarız."

Kaynak: AA