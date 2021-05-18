Fenerbahçeli Pelkas tatil için ABD'ye gitti
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Fenerbahçeli Pelkas tatil için ABD'ye gitti

Fenerbahçeli Pelkas tatil için ABD'ye gitti
Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas eşiyle tatil yapmak için ABD'nin Miami kentine gitti.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas eşiyle tatil yapmak için ABD'nin Miami kentine gitti.

İstanbul Havalimanı'na eşi Kiveli Marda ile gelen Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Türk Hava Yolları (THY) ofisinde check-in yaptı. Yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan çift, pasaport kontrolünden geçerek THY'nin tarifeli uçağıyla ABD'nin Miami şehrine gitti.

Pelkas, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de 10 gün kalacaklarını söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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