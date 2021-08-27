Fenerbahçeli Oğuz Kağan Güçtekin, Westerlo'ya transfer oldu
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Fenerbahçeli Oğuz Kağan Güçtekin, Westerlo'ya transfer oldu

Fenerbahçeli Oğuz Kağan Güçtekin, Westerlo'ya transfer oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Oğuz Kağan Güçtekin'in Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Oğuz Kağan Güçtekin'in Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Oğuz Kağan Güçtekin, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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