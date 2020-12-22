Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan Kovid-19'a yakalandı
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Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan Kovid-19'a yakalandı

22.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:24
Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan Kovid-19'a yakalandı

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ozan Tufan, "Bugün yapılan Kovid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir idari personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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