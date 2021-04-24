Fenerbahçeli Mesut Özil, Amasya'da yaşayan down sendromlu Efe'ye forma hediye etti
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Fenerbahçeli Mesut Özil, Amasya'da yaşayan down sendromlu Efe'ye forma hediye etti

Fenerbahçeli Mesut Özil, Amasya'da yaşayan down sendromlu Efe'ye forma hediye etti
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan down sendromlu 10 yaşındaki Efe Şahin'e imzalı forma gönderdi.

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan down sendromlu 10 yaşındaki Efe Şahin'e imzalı forma gönderdi.

İlçede yaşayan down sendromlu Efe'nin Fenerbahçe ve Mesut Özil sevgisinden haberdar olan İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, Mesut Özil'e ulaşarak küçük çocuk için forma göndermesini talep etti.

Bunun üzerine Mesut Özil'in gönderdiği imzalı forması ile diğer hediyeler, evinde ziyaret ettiği Efe'ye Özdemir tarafından verildi.

Özdemir, Efe'nin Fenerbahçe sevgisiyle bilinen bir çocuk olduğunu belirterek, "Onu mutlu ettiği, birbirinden güzel hediyeler yolladığı için başarılarıyla gurur duyduğumuz Mesut Özil'e ve bu tebessüme vesile olanlara canıgönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Efe'nin babası Fatih Şahin ise bu jest karşılığında duygulandıklarını dile getirerek, "Oğlum sürpriz karşısında oldukça mutlu oldu. Onun mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Başta Mesut Özil olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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