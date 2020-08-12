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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, haberleşmenin gizliliği ihlal edildiği gerekçesiyle Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
12.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:44

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç, haberleşmenin gizliliği ihlal edildiği gerekçesiyle Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklama yapan Sağdıç, "Birkaç gündür basın ve sosyal medyada Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olan müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile geçmişte yapmış olduğu özel Whatsapp yazışmalarının haberleşmenin gizliliği ihlal edilerek sosyal medyaya yansıtılması üzerine Şükrü Hanedar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz." ifadelerini kullandı.

Hanedar'ın Mert Hakan Yandaş'ı ve Fenerbahçe Kulübünü hedef gösterdiğini belirten Sağdıç, şunları kaydetti:

"Futbol camiasındaki yöneticiler aslında, halkımızı birlik ve beraberliğe teşvik edecek en büyük güçlerden olmasına rağmen, maalesef Galatasaray camiasında özellikle böyle yüksek mevkide bir kişinin müvekkilimiz ile aralarındaki geçmiş zamanlı yazışmaları, haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek sosyal medyaya sızdırıp, müvekkilimizi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü rencide etme amacı ile futbol taraftarlarına hedef göstererek, müvekkilimize ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne karşı kin ve nefret duyulmasını sağlamaya çalışma çabaları son derece üzücüdür. Bu olayların sonrasında hepinizin takip ettiği üzere sosyal medyada müvekkilimiz hakkında çok çirkin, rencide edici, kin-nefret ve tehdit dolu çokça mesaj yer almaktadır. Tüm bu kötü içerikli, suç unsuru taşıyan mesajlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı bildirir ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin de, futbolda birlik ve beraberliği bozacak her türlü davranışa karşı durduğunu göstererek, idari kadrosunda yer alan Şükrü Hanedar hakkında gerekli cezai işlemleri yapmasını beklemekteyiz."

Fenerbahçe Kulübü de "Hukuka aykırı ve etik dışı davranışların neticesi olan bu konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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