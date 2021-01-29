Fenerbahçeli Melih Bostan, Serik Belediyespor'a kiralandı
29.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:15
Fenerbahçe Kulübü, 16 yaşındaki forvet oyuncusu Melih Bostan'ın sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'a kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, 16 yaşındaki forvet oyuncusu Melih Bostan'ın sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'a kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Melih Bostan, sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuz sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük