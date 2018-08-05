Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Almanya'ya Geri Dönüyor
Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Mehmet Ekici, eski takımı Werder Bremen'in radarına girdi.
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri şanssızlıklarla boğuşan Mehmet Ekici'ye Almanya'dan talip var. Tecrübeli oyuncunun eski takımı Werder Bremen'in 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine katmak istediği öğrenildi.
COCU'NUN KARARI MERAK KONUSU
2014 yılından beri Türkiye'de olan Ekici'nin menajerinin teklifi doğruladığı ancak henüz Fenerbahçe ile görüşmediği bildirildi. Sarı-Lacivertli takımda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun bu transfere onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Mehmet Ekici, Almanya'da Bayern Münih ve Nürnberg gibi takımlarda da oynadı. (TAKVİM)
YORUMLAR (15)
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mehmet kendine iyi bakmıyor.zırt pırt sakatlık olurmu sahaya adım atıyor hemen sakatlanıyor.nedeni bakmıyor kendine kumaşı iyi ama profesyönellik zayıf.insanda hırs olucak bak önünde örnek olucak futbolcu arkadaşın ozan var ne kadar çalışkan tam bir profesyönel adam kebabçı fatihi kilo 90 fit adam ben hiç zayıf tıh gibi olduğunu görmedim.....Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ben bu habere inanmiyom fenerde aldigi paranin dörtte birine razi ise belki olabilir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Herkes gitsin sen kal Mehmettt??Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Herkes gitsin sen kal Mehmettt??Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Yozgatlılar nedeni çok açık gelmeyecektiCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır