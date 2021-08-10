Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin FK Khimki'ye transfer olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte FK Khimki'ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte FK Khimki'ye transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki'ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı