Fenerbahçeli Josef De Souza, Derbide Yaşanan Olaylardan Beşiktaş'ı Sorumlu Tuttu

Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli ismi Josef de Souza, yarıda kalan Beşiktaş derbisini Brezilya basınına değerlendirdi ve Beşiktaş'ın sahadan çekilmesinin yanlış bir hareket olduğunu belirtti.

"BİZ SAHADAN ÇIKMADIK!"

Globo'ya konuşan Josef, Beşiktaş'ın sahadan çekilmesinin yanlış olduğunu söylerken "Aynı olaylar onların stadında bizim başımıza gelmişti. Biz sahadan çıkmadık, artık oynamayacağız demedik. Böyle olayların çıkmaması tabii daha güzel olurdu ama maçın devam etmesi gerekirdi." şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'IN HOCASI FARKLI DAVRANDI, OLAYLAR NORMAL"

Aynı olayların kendilerinin de başına geldiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Malesef yaşananlar Türkiye'de çok normal. Taraftarlar, burada korner atışı kullanacak rakip futbolcuya bir şeyler fırlatıyorlar. Defalarca bu olayı gördüm. Sadece bizim statta olmuyor. Bu sefer büyük olay oldu çünkü Beşiktaş'ın hocası farklı davrandı. Fenerbahçe teknik direktörünün de kafasına cisim gelmişti ama o oynamaya devam etmişti. Biz hep sahada kalmayı tercih ettik." dedi.

"ÜLKENİN KÜLTÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEK ZOR"

Türkiye'deki taraftarlık kültürünün değişmeyeceğini aktaran Josef, "Bir ülkenin kültürünü değiştirmek çok zor. Türkiye'de gördüğüm fanatizmi dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Taraftarların takımlarına tutkusu kontrolsüz. O yüzden bu olayları sonlandırmak mümkün değil. Türkiye Ligi çok iyi oyunculara sahip. Bence Portekiz Ligi'nden daha iyi. Orada da oynadım ve Türkiye Ligi'nin seviyesi Portekiz'den, Rusya'dan, Hollanda'dan daha yüksek." şeklinde konuştu.

"PEPE'NİN FAULÜNDE BİLEĞİM KIRILABİLİRDİ"

Pepe'nin kendisine yaptığı ve kırmızı kart gördüğü pozisyonu da değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, "Çok şükür ciddi bir sakatlık geçirmedim. Çünkü Pepe, direkt bileğime vurdu. O pozisyonda bileğim kırılabilirdi. Çok şükür böyle bir şey yaşamadım." diyerek sözlerini bitirdi.