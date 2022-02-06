Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin omuz başında kırık tespit edildi - Haberler Spor
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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin omuz başında kırık tespit edildi

AA, Hilmi Sever - Spor
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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin omuz başında kırık tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edildiğini duyurdu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

AA / Hilmi Sever - Spor

İrfan Can Kahveci, Başakşehir, Fenerbahçe, Darbe, Spor, Haber

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