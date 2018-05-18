Fenerbahçeli Giuliano, Dünya Kupasına Gidemediği İçin Kahroldu
Fenerbahçeli Giuliano, "Bana hep Dünya Kupası'na çağrılacağım söylenmişti. İsmimi görmeyince şok oldum. Beni kandırdılar." dedi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, ülkesinin 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alamamasının üzüntüsü içerisinde.
Giuliano'nun davet almadığını Fenerbahçe'nin Karabük ile oynadığı maçın öncesinde öğrendiği ve bu nedenle karşılaşmada etkisiz kaldığı öğrenildi.
Maç sonunda ise farklı galibiyete rağmen oyuncunun hayli mutsuz olduğu gözlendi.
"BENİ KANDIRDILAR"
Giuliano'nun kendisini teselli eden arkadaşlarına "Kandırıldım" dediği öğrenildi.
Brezilyalı yıldız, "Bana hep Dünya Kupası'na çağrılacağım söylenmişti. İsmimi görmeyince şok oldum, kandırıldım" şeklinde konuştu.
SAKATLIK YAŞANIRSA, ÇAĞRILABİLİR
Fenerbahçe teknik heyeti ve oyuncularının teselli ettiği Brezilyalı oyuncunun milli takımın 12 kişilik Dünya Kupası yedek kadrosunda bulunduğu, hazırlık sürecinde herhangi bir futbolcunun sakatlık yaşanması halinde halen kadroya girebilme ihtimalinin bulunduğu bildirildi.
Giuliano'nun umudunu koruduğu ancak milli davet gelmediği için hayli kızgın olduğu ifade edildi.
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Türkiye de iki takım var 1. fenerbahçe2. diğerlerisosyal medyada bile ortak buluşma alanınız Fenerbahçe olmuş sadece gülüyorum =)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Olum üzülme lan. Bizim koskoca cumhurbaşkanını kandırıyorlar hemdekaç kere :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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mal bu yaa ulann sen oyna fenerde maç yap orda futbol oynanıyor..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam gibi oynasaydın da gitseydin hödük, bir maç varsın bei maç yoksun, daha ne olacaktı ya? Ayagında top tutamıyosun elin sysğona dolanıyo.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kahrolursun tabii çünkü sen en büyük hatayı fenev e gelmeyle yaptın oğlum çünkü fenev fenevdirCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır