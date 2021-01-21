Fenerbahçeli genç taraftarın hayali gerçekleşti
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Fenerbahçeli genç taraftarın hayali gerçekleşti

21.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:01
Fenerbahçeli genç taraftarın hayali gerçekleşti

Tokat'ta yaşayan DMD hastası 18 yaşındaki Hasan Keskin'in Fenerbahçeli futbolcularla tanışma hayali gerçek oldu.

Tokat'ta yaşayan DMD hastası 18 yaşındaki Hasan Keskin'in Fenerbahçeli futbolcularla tanışma hayali gerçek oldu.

Kaslara zarar veren Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı bulunan Hasan Keskin, Fenerbahçeli oyuncularla tanışma isteğini sosyal medya yoluyla duyurmuştu. Sarı lacivertli renklere gönül veren genç taraftarın isteğine Fenerbahçe Kulübü'nden olumlu cevap geldi. Kulüp organizasyonuyla Hasan, ailesiyle birlikte Demir Grup Sivasspor maçı için kampta olan sarı lacivertli futbolcuları ziyaret etti. Oyuncularla hatıra fotoğrafları çektiren Hasan Keskin'e tüm takımın imzaladığı Fenerbahçe forması hediye edildi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden Hasan Keskin, "Tarifsiz bir şey. Çok mutluyum. En büyük hayalim gerçek oldu" dedi.

Fenerbahçeli genç taraftarın hayali gerçekleşti
Fenerbahçeli genç taraftarın hayali gerçekleşti
Fenerbahçeli genç taraftarın hayali gerçekleşti
Fenerbahçeli genç taraftarın hayali gerçekleşti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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