Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in gönderdiği yardım kolileri Bitlis'e dağıtıldı

Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in gönderdiği yardım kolileri Bitlis'e dağıtıldı Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'in, Türk Kızılayı aracılığıyla gönderdiği gıda yardımı kolileri, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in gönderdiği yardım kolileri Bitlis'e dağıtıldı

BİTLİS - Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'in, Türk Kızılayı aracılığıyla gönderdiği gıda yardımı kolileri, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Korona virüs (Covit-19) salgını ile mücadele kapsamında gıda kolisi yardımında bulunan Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Garry Rodrigues'in, Kızılay aracılığıyla Tatvan'a gönderdiği gıda kolileri Türk Kızılayı Tatvan Şubesi gönüllüleri tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Bu duyarlılığı diğer sporculardan ve sanat dünyasından da beklediklerini belirten Türk Kızılayı Tatvan Şubesi Başkanı Battal Taşar, "Futbolcu kardeşimiz Garry Rodrigues bizlere bir miktar yardım kolisi göndermiştir. İnşallah şimdi bu yardım kolilerinin dağıtımını yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Diğer futbolcu ve sanat dünyasındaki kardeşlerimiz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda bizlere yardım kolileri gönderebilir veya farklı yerlere yardımda bulunabilirler" dedi.

Battal Taşar, "İnşallah bu yardım paketlerini en yakın sürede ihtiyacı olan kardeşlerimize ulaştıracağız. Kızılay olarak ilçemizde bu güne kadar yüzlerce ve binlerce ihtiyaç sahibi kardeşlerimize giysi ve gıda yardımında bulunduk. Türk Kızılayı bu çalışmalarına çok güçlü bir şekilde devam edecek, ihtiyaç sahiplerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de Korona virüs dolayısıyla, maddi anlamda sıkıntı yaşayan insanlar için, herkesin mutlaka yardım etmek konusunda elini cebine atması gerekiyor. Ben buradan işadamlarımıza, sanat dünyasına, futbolcularımıza, sporcularımıza ve imkanı olan insanlarımıza sesleniyorum, lütfen cömert davranın, belki bu fırsatı İnşallah hiçbir zaman yakalamayacağız ve böyle bir virüs süreci yaşamayacağız ama şuan sizlerden yardım bekleyen ve yardıma ihtiyacı olan çok sayıda insan vardır. Bunlara Kızılay vasıtasıyla ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

Tüm dünyaya seslenerek bir mesaj vermek istediğini belirten Battal Taşar, yaptığı konuşmayı İngilizce olarak özetledi ve "Sizi bekleyen ihtiyaç sahibi çok insan var. Lütfen yardımlarınızı ve desteklerinizi esirgemeyin" dedi.

Kaynak: İHA