Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı hareket
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Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı hareket

21.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:36
Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı hareket

Fenerbahçeli futbolcular, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 18 yaşındaki Hasan Keskin'in hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Fenerbahçeli futbolcular, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 18 yaşındaki Hasan Keskin'in hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol Takımı ile tanışma isteğini sosyal medya üzerinde kamuoyuna duyuran Hasan Keskin'in bu dileğinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünün düzenlediği organizasyonla, Hasan Keskin ile ailesinin, Demir Grup Sivasspor maçı için Sivas'ta bulunan futbol takımı ile bir araya geldiği kaydedildi. Futbolcularla hatıra fotoğrafları çektiren Hasan'a, tüm takımın imzaladığı Fenerbahçe formasının hediye edildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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