SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçeli futbolculardan 33 bin aileye destek - Spor
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Fenerbahçeli futbolculardan 33 bin aileye destek

- Fenerbahçeli futbolculardan 33 bin aileye destek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Omuz omuza bir örnek teşkil edelim" Fenerbahçe Takım Kaptanı Emre Belözoğlu: "Ortak bir fon ile destek olma kararı aldık" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği...

30.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:27
Fenerbahçeli futbolculardan 33 bin aileye destek

- Fenerbahçeli futbolculardan 33 bin aileye destek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

"Omuz omuza bir örnek teşkil edelim"

Fenerbahçe Takım Kaptanı Emre Belözoğlu:

"Ortak bir fon ile destek olma kararı aldık"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, kulüp televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli futbolcuların kendi aralarında topladıkları 5 milyon liranın Valilik tarafından başlatılan kampanyaya aktarıldığını açıklayan Ali Koç, rakip kulüplere de çağrıda bulunarak birlik içerisinde hareket etmeleri mesajını iletti.

Ali Koç: "33 bin aileye destek olacağız"

33 bin aileye kulüp olarak destek olacaklarını belirten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Devletimize destek olma zamanı. İmkanı olanların ihtiyacı olanlara el uzatma zamanındayız. Fenerbahçe olarak neler yapabiliriz diye düşünürken futbol takımımız kendi arasında görüşerek 5 milyon liralık kaynak oluşturdu. Bizlerle temasa geçerek bu kaynağı en etkin şekilde nasıl kullanabiliriz diye görüştüler. Getir firması ile bir görüşme yaptık. Olası bir sokağa çıkma yasağı getirildiğinde kendi personelimize erzak dağıtımı yapabilir miyiz diye görüştük. Müthiş bir altyapıya sahip olduklarını gördük. Kaynak kullanımı konusunda alternatifleri görüşürken Getir ile konuştuk. Evlerinden çıkamayan büyüklerimize yardım etmek istediğimizi söyledik. Kendileri de İstanbul Valiliği ile bir çalışma yaptıklarını söylediler. Bizler de futbolcularımızın topladığı kaynağı Valiliğimizin başlattığı kampanyaya aktardık. Toplamda 33 bin aileye destek sağlayacağız. Valiliğimize ve Getir şirketine teşekkür ediyorum. Tüm rakiplerimize çağrıda bulunmak istiyoruz. Şimdi gelin, vatandaşlarımıza hep beraber destek olalım. Gelin sizler de bu kampanyaya destek olun. Omuz omuza bir örnek teşkil edelim" dedi.

Emre Belözoğlu: "Ortak bir fon ile destek olma kararı aldık"

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu ise, "Dünya çok büyük bir hastalıkla mücadele ediyor. Ülkemizde de bu süreci yaşıyoruz. Neler yapabiliriz diye konuştuk. Ortak bir fon ile destek olma kararı aldık. Bu kararı başkanımıza ilettik ve birkaç yerle görüşme yaparak en doğru yere yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolculardan 33 bin aileye destek

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Fenerbahçeli futbolculardan 33 bin aileye destek
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (2)
İBRAHİM ŞAHİN: Bu arada ben bir Galatasaray taraftarıyım inşallah diğer futbol kulüplerinde elini taşın altına koyar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İBRAHİM ŞAHİN: Teşekkürler sayın başkanım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Yıldız oyuncu, 9 gün sonra koronavirüsü yendi Spor
Yıldız oyuncu, 9 gün sonra koronavirüsü yendi
Eski eşinden Wanda Nara'ya sert tepki! Sen nasıl bir annesin Spor
Eski eşinden Wanda Nara'ya sert tepki! Sen nasıl bir annesin
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Max Kruse: Evdeyim, iyiyim Spor
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Max Kruse: Evdeyim, iyiyim
'Evde kal' çağrısı yapan yıldız isim, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı Spor
"Evde kal" çağrısı yapan yıldız isim, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı
Sergen, taraftarın yanıp tutuştuğu isim için konuştu: Keşke gelse Spor
Sergen, taraftarın yanıp tutuştuğu isim için konuştu: Keşke gelse
Süper Lig ekibine şok! Ülkeyi terk etti Spor
Süper Lig ekibine şok! Ülkeyi terk etti
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Akgül Acun Ilıcalı Chloe Loughnan Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Yılmaz Vural Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Fenerbahçeli futbolculardan 33 bin aileye destek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 20:39:58. #1.15#
title