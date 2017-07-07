Fenerbahçeli Futbolculara Cuma Namazı'nda Yoğun Ilgi

Düzce Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'li futbolcular, tesislerin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılmaya gitti. Jandarmanın yoğun güvenlik önlemi aldığı Cuma Namazı çıkışında taraftarlar, futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Topal, Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Salih Uçan, Ramazan Civelek ve yabancı oyuncu Aatif'ın yanı sıra yeni transfer Nabil Dirar da Cuma Namazı'na giden isimlerdi. Taraftarlar özellikle Dirar ve Mehmet Topal'la fotoğraf çektirip forma imzalatmak için birbirleriyle yarıştı. Beşiktaş formalı bir taraftar da Şener'le fotoğraf çektirdi.



(Ali Yıldız - Bozhan Memiş / İHA)