Fenerbahçeli futbolcular telekonferans ile antrenmanda Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.

Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular; teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İdmandan görüntüler

Kaynak: DHA