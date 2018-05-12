Fenerbahçeli Futbolcular, Sipariş Verilen Ciğerleri Moral Bozukluğu Nedeniyle Yiyemedi
Ziraat Türkiye Türkiye Kupasında Akhisarspor'a kaybedilen karşılaşma sonrası, Fenerbahçeli futbolcular moral bozukluğu nedeniyle soyunma odasına söylenen ciğerlerden yiyemedi.
Sarı-lacivertli futbolcuların Akhisar maçı sonrası soyunma odasında ciğer yediği haberi sosyal medyada taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak F.Bahçe'nin deplasmanda oynadığı her maçın sonunda soyunma odasına yemek söyleniyor.
MORAL BOZUKLUĞU NEDENİYLE CİĞERLERİ YİYEMEDİLER
Futbolcular maç içerisinde fazla efor sarf ettikleri için bulundukları ilin meşhur yemeği maç sonunda soyunma odasında önceden hazırlanıyor. Fakat Akhisar maçı sonrası futbolcuların birçoğu moral bozukluğu nedeniyle sipariş edilen ciğerlerden yemedi.
TESİSLERDE KALDILAR
Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasında ve dönüş yolunda uçakta adeta ağzını bıçak açmadı. Diyarbakır'dan gece geç saatlerde İstanbul'a inen futbolcuların birçoğu da evlerine gitmeyerek tesislerde kaldı.
TARAFTAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupasını Akhisarspor'a kaybetmesinin ardından üzüntülü olan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe soyunma odasına ciğer sipariş edildiğini duyunca adeta çileden çıktı. Fenerbahçe taraftarı bu konu hakkında sosyal medyadan binlerce tepki mesajı paylaştı.
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AZİZ YILDIMIM GİT EVİNE YETER ARTIK. ALİ KOÇ BAŞKAN FENER ŞAMPİYON. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Oynamadan kazanıp oynayarak kaybeden, şampiyon olmadan kutlama yapan ilk takım :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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bizde bu yalanı yemedik !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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aziz yıldırıma dürümün yanında ayran da söyleseydiniz kupadan sonra hazım etmesi kolay olur, takımı başkan şampiyon yapar esun yenal deyil demek al sana başkan. yahu öyle komik ki bu aziz yıldırımın söylemleri yazsan fıkra kitabi olur. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hakiki urfa ciğeri sipariş verilseydi kupayı alırlardı. .Cevap Yaz Yayından Kaldır