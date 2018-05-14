Fenerbahçeli Futbolcular Şampiyonluktan Ümitli

Spor Toto Süper Ligde Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenen Fenerbahçe'de futbolcular maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

AATIF CHAHECHOUHE: ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ

"Şampiyon olacağımıza inanıyoruz, futbolda her şey mümkündür. Erken gol bularak oyunun kilidini açtık. İyi bir skor aldık. Önümüzdeki hafta belki bir hata yapacaklar ve ellerindeki ipi bize bırakacaklar. Umarım haftaya maçlar istediğimiz gibi biter"

JOSEF DE SOUZA: RAKİBİMİZİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYECEĞİZ

"Tabii ki maç içinde bazı anlarda performansımızda düşüklükler oldu ancak biz üzerimize düşeni yaptık. Averaj gerekiyordu bize ve biz de gerekeni yaptık.Şimdi haftaya rakiplerimizin tökezlemesini bekleyeceğiz. Son hafta şampiyonluk şansımız devam ediyor"

HASAN ALİ KALDIRIM: ŞAMPİYONLUK İÇİN ÜMİDİMİZ VAR

"Farklı kazanmamız gerekiyordu, bunu başardık. Görevimizi yaptık ve şansımızı son haftaya taşıdık. Bu haftalık ödevimizi yaptık, her şey son haftaya kaldı. Şampiyonluk için ümidimiz var. Son hafta neler olacağını bekleyip göreceğiz."

FERNANDAO: SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

G"oller atmaya devam edebildiğim, takıma katkı sağladığım için mutluyum. Attığım 2. golün güzel bir gol olduğunu düşünüyorum ben de. Hafta içinde idmanda da atmıştım benzer bir gol ve tekrar maçta atabildiğim için de mutluyum. Son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Futbolda her şey mümkündür, bunu bilen bir oyuncu grubuyuz. Umarım şartlar lehimize gelişir ve ligi şampiyon tamamlayan biz oluruz."