Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Yeni sezon hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular, rutin sağlık kontrolünden geçti.
Yeni sezon hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular, rutin sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli futbolcular, 2019-2020 sezonu öncesi Ulus'taki Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçirildi. Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sağlık kontrollerinde; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler gerçekleştirildi. Sağlık kontrolleri, Takım Doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapıldı" denildi.
- İstanbul
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı