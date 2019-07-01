Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular, rutin sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular, rutin sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli futbolcular, 2019-2020 sezonu öncesi Ulus'taki Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçirildi. Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sağlık kontrollerinde; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler gerçekleştirildi. Sağlık kontrolleri, Takım Doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapıldı" denildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.