Fenerbahçeli Futbolcular, Kupa Finali Sonrası Soyunma Odasında Ciğer Dürüm Yedi
Kupayı Akhisarspor'a kaybeden Fenerbahçe'de mücadele sonrası soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, soyunma odasında ciğer dürüm yedi.
Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Akhisar güçlü rakibini 3-2 yendi ve tarih yazarak kupayı müzesine götürdü.
MADALYA SEREMONİSİ SONRASI SOYUNMA ODASININ YOLUNU TUTTULAR
Akhisarspor kupa sevincini yaşarken Fenerbahçe ise madalya seremonisinin ardından soyunma odasının yolunu tuttu.
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildiği ve oyuncularla birlikte teknik heyetin yediği öğrenildi.
YORUMLAR (41)
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Ciğeri beş para etmez futbolcu topluluğuCevap Yaz Yayından Kaldır
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aaafiyet olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Üzüntüden yemişlerdirCevap Yaz Yayından Kaldır
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İşte bunu diyorum Fenerbahçeliler sözlerim başta size olmak üzere bütün beyni uyuşturulmuş futbolsever adında bunlara paralarını kaptıranlara.Dış ülkelere futbolcu gönderemiyoruz başta Süper lig diğer tüm liglerde Binlerce yabancı futbolculara şimdiye kadar Milyarlarca Euro veriyoruz Kulüplerin başta 3 büyükler Milyarlarca lira borcu var devlet gs başta destek oluyor yine de borç katlanıyor.(Yorumun devamı var)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İnşaallah Azizin bu son maçı olur. Yeter artık ikinci olmak istemiyoruz. Her nasıl olduysa Alex gibi bir oyuncu transfer etti de bir kaç defa şampiyon olabildik. Böyle bir oyuncuyu da gözü yaşlı gönderebilme basiretsizliğini gösterdi. Azizin gitme zamanı geldi. Ali Koç Dünya starlarıyla donatacak bu takımı. ARTIK ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ. İKİNCİ OLMAK DEĞİLCevap Yaz Yayından Kaldır